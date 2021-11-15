بورشة تقوم بتوسيع متحفها الرقمي تحت اسم 50 عاماً من التطور والنجاح

أعلنت شركة بورشة الألمانية المتخصصة في انتاج و صناعة السيارات الفارهه عن توسعها في متحفها الرقمي المصور بخاصية 3D و الذي يحمل أسم "50 عامًا من تطوير بورش بـ فايساخ" ، يستعرض صوراً لأبرز سيارات الشركة الأسطورية خلال الـ50 عاماً الماضية ، و يهدف المعرض الرقمي لعرض تاريخ الشركة المميز و الممتد منذ منتصف القرن الماضي .

و يمكن للزائر الدخول و التجول في المتحف من خلال الأنترنت بغض النظر عن موقعة الفعلي ، و تستغرق الجولة 12 دقيقة باللغتين الأنجليزية و الألمانية و تقدم بواسطة مرشد مدرب يشرح تاريخ بدايات الشركة ، و المراحل الهامة التي مرت بها من لحظات فارقة و ظروف أقتصادية مؤثرة ، و مراحل التطورير و الأبتكار مثل محرك توربو الذي أصدرته بورشة و أستخدمته سيارات مكلارين في سباق الفورميلا وان من عام 1984 حتى عام 1986 .

كما يستعرض المتحف مقر بورشة التاريخي بفايساخ و الذي كان شاهداً على أبتكاراتها ، و هو المكان الذي أنطلقت منه سيارات بورشة الرياضية خلال القرن الماضي و تألقت عالمياً و نافست في سباقات السيارات بجميع أنواعها ، بالأضافة للحقائق التاريخية و المعلومات البارزة التي تتحدث عن أقسامها الداخلية و بدايتها و أصولها و أعضائها ، و حفل وضع حجر الأساس عام 1961 .

كما تتناول الجولة حقائق و معلومات تاريخية تقدمها في هيئة قصص تغوص من خلالها في بحر تاريخ الشركة و أقسامها المتعددة و فرق عملها ، و من بينها قسم الخطوات الأولى و الذي يقوم بعرض بدايات مركز التطوير وحفل وضع حجر الأساس في عام 1961.

و تشمل الجولة عرض لخطط و أبتكارات الشركة المستقبلية و أختبار السيارات الجديدة و كيفية تطويرها ، كما يوجد أقسام آخرى تختص بتغطية أخبار التصميم و السباقات الرياضية و أنظمة الهندسة لدى الشركة و عرض قصص واقعية مصورة من داخل المصانع .