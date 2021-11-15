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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة تقوم بتوسيع متحفها الرقمي تحت اسم 50 عاماً من التطور والنجاح

بورشة الألمانية
بورشة الألمانية

أعلنت شركة بورشة الألمانية المتخصصة في انتاج و صناعة السيارات الفارهه عن توسعها في متحفها الرقمي المصور بخاصية 3D و الذي يحمل أسم "50 عامًا من  تطوير بورش بـ فايساخ" ، يستعرض صوراً لأبرز سيارات الشركة الأسطورية خلال الـ50 عاماً الماضية ، و يهدف المعرض الرقمي لعرض تاريخ الشركة المميز و الممتد منذ منتصف القرن الماضي .

و يمكن للزائر الدخول و التجول في المتحف من خلال الأنترنت بغض النظر عن موقعة الفعلي ، و تستغرق الجولة 12 دقيقة باللغتين الأنجليزية و الألمانية و تقدم بواسطة مرشد مدرب يشرح تاريخ بدايات الشركة ، و المراحل الهامة التي مرت بها من لحظات فارقة و ظروف أقتصادية مؤثرة ، و مراحل التطورير و الأبتكار مثل محرك توربو الذي أصدرته بورشة و أستخدمته سيارات مكلارين في سباق الفورميلا وان من عام 1984 حتى عام 1986 .

كما يستعرض المتحف مقر بورشة التاريخي بفايساخ و الذي كان شاهداً على أبتكاراتها ، و هو المكان الذي أنطلقت منه سيارات بورشة الرياضية خلال القرن الماضي و تألقت عالمياً و نافست في سباقات السيارات بجميع أنواعها ، بالأضافة للحقائق التاريخية و المعلومات البارزة التي تتحدث عن أقسامها الداخلية و بدايتها و أصولها و أعضائها ، و حفل وضع حجر الأساس عام 1961 .

كما تتناول الجولة حقائق و معلومات تاريخية تقدمها في هيئة قصص تغوص من خلالها في بحر تاريخ الشركة و أقسامها المتعددة و فرق عملها ، و من بينها قسم الخطوات الأولى و الذي يقوم بعرض بدايات مركز التطوير وحفل وضع حجر الأساس في عام 1961.

و تشمل الجولة عرض لخطط و أبتكارات الشركة المستقبلية و أختبار السيارات الجديدة و كيفية تطويرها ، كما يوجد أقسام آخرى تختص بتغطية أخبار التصميم و السباقات الرياضية و أنظمة الهندسة لدى الشركة و عرض قصص واقعية مصورة من داخل المصانع .

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