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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي و بورشه تعلنان موقفهما من المشاركة في فورمولا 1

فورمولا واحد
فورمولا واحد

 

أعلنت كلا من شركتي أودي و بورشه الألمانيتان أنهما ينتظران حتى إعلان لوائح  فورمولا 1  الجديدة الخاصة بالمحركات لعام 2026 قبل الالتزام بدخول المسابقة.

 

بعد أشهر من التكهنات والشائعات بشأن انضمام أودي وبورشه إلى  F1، صدر بيان قصير بعد اجتماع مجلس الإدارة يوضح موقفهما من فورمولا واحد. وبينما البيان جاء خاليا من التأكيد الصريح على المشاركة كما كان متوقعًا ، فقد أوضح البيان  أن كلاً من أودي وبورشه من المحتمل أن تشارك في فورمولا واحد  بمجرد انتهاء الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من القوانين المنظمة المحركات للسيارات المشاركة وذلك بحلول موسم 2026 .

 

كما  أوضحت أودي و بورشه أن الجيل الجديد من محركات التشغيل يجب أن تكون فعالة من حيث التكلفة، وأن تتخلص من التكنولوجيا المعقدة مثل MGU-H المستخدمة حاليا.

جاء نص البيان يقول أنه "من المحتمل دخول فورمولا واحد" بالتالي ترك الباب مفتوح حتى يتم التأكد من اللوائح الجديدة للفورمولا واحد.

 

أضاف البيان: "هذا يمنح شركتنا الفرصة لعرض تكنيك للمحركات Vorsprung durch Technik "في ذروة موسم رياضة السيارات اعتبارًا من عام 2026. والكلمات الألمانية هي عبارة اشتهرت بها أودي وتعني بالعربية "الجودة والكفاءة والتقدم والتكنولوجيا" وكانت تستخدمها كثيرا في إعلاناتها ودعاياتها.

 

كما أكدت أودي أنها ما زالت تجري مناقشات مع "فيا" حول الانضمام وشروطه.

أصبح شبه مؤكد أن شركة بورشه تنوي الاتفاق مع فريق مع Red Bull اعتبارًا من عام 2026 ، من خلال تزويدها بمحركات من بورشه بينما من غير الواضح حتى الآن موقف أودي وإلى أي فريق ستتفق معه، رجحت بعض الشائعات أنها ستزود مكلارين بمحركات بينما رجح البعض الآخر أن تميل لفريق أستون مارتن.

Red Bull مكلارين استون مارتن فيا أودي بورشه فورمولا واحد الاتحاد الدولي للسيارات

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