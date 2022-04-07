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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحرب الروسية على أوكرانيا تؤخر وصول معدات فرق الفورمولا 1

فورمولا واحد
فورمولا واحد

 

ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها القاتمة على القارة الأوروبية تحديدا وعطلت سلاسل التوريد لشركات السيارات وغلاء أسعار شحن البضائع وهو ما تسبب في تعطيل شحنات المعدات الفرق المشاركة في  فورمولا واحد  موسم 2022.

 

وفقا لموقع "موتورسبورت" المتخصص في رياضة المحركات الآلية، ارتفاع تكاليف نقل البضائع ورسوم الشحن حول العالم في بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أخر وصول معدّات الفرق التي أُرسلت قبل بضعة أسابيع في الوقت المحدّد، لتصل إلى أستراليا قبل بدء  سباق ملبورن.

 

تأخرت سفينة بضائع تحمل معدّات ثلاثة فرق أسبوع عن موعدها المحدد للوصول لميناء  أستراليا، وكان من المنتظر أن تصل في خلال 42 يومًا إلا أنها لم تلتزم بالمواعيد المحددة مما استدعى تدخل "دي.اتش.ال" شريكة النقل الرسميّة لسباقات الفورمولا 1، في آخر الأسبوع الماضي لتسحب المعدات الخاصة بالفرق من السفينة في سنغافورة وتنقلها جوًا بطريقتها إلى ملبورن عوضًا عن ذلك.

 

ومع توجيهات وقرارات شركة "دي.اتش.ال" تم نقل معدات جميع الفرق من خلال طائرات متجهة من لوس أنجلوس إلى فيتنام، تمّ سحب جميع الشحنات من السفينة ووضعها على طائرتين بوينج 777 وطائرة بوينغ 767-300 قبل توجههم مباشرة إلى ملبورن وهو ما ضمن وصول كلّ معدّات الفرق في الوقت المناسب قبل بدء الجولة الثالثة من موسم الفورمولا واحد على حلبة ملبورن.

 

علق "بول فاولر" نائب رئيس قسم اللوجستيات لرياضة السيارات: "هناك حرب على الرسوم والشحن العالمي، إذ ارتفعت أسعار الشحن من أوروبا إلى آسيا ومن ثمّ إلى أوروبا من 900 دولار للحاوية الواحدة إلى 20 ألف دولار تقريبًا".

 

عملية تأخر سفن البضائع لم تؤثر فقط على فورمولا واحد بل تسببت في مشكلة كبيرة لـ "موتو جي بي" سباق الدراجات النارية حيث اضطرت الإدارة إلى إلغاء سباق يوم الجمعة ضمن جائزة الأرجنتين الكبرى بسبب عدم وصول معدات الفرق المشاركة.

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