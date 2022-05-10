صبا مبارك: عمرو سعد ممثل رائع واستمتعت بالعمل معه في توبة

عبرت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها بالعمل مع الفنان عمرو سعد في مسلسل توبة ووصفته ىالممثل الرائع.

وقالت "صبا" في تصريحات ل"صدى البلد:"هذا هو أول تعاون يجمعنا سويا ولكنه استمتع بالعمل معه، والكواليس كانت لذيذة فالكل كان يتعاون لخروج المسلسل بأفضل طريقة ممكنة، وعمرو كان متعاون للغاية وكان هناك تفاهم كبير بيننا.

وكانت قد شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان مالمو السينمائي.



وبدت صبا مبارك بإطلالة عصرية، مرتدية فستانًا طويلاً، بأكمام طويلة، تنتمى لقصة الـ V، مصمم من قماش ناعم مقلم باللونين الابيض في الأسود، فيما انتعلت حذاءً مسطحًا لامع.



اعتمدت صبا مبارك على تسريحة شعر جذابة بلم خصلات شعرها للوراء "كعكه" ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الأحمر الصارخ في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل توبة من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي "MBC مصر"، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة "شاهد".



وشاركت صبا أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الإسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا. يشارك صبا مبارك البطولة النجوم آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى. والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجنايني.