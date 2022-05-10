الإسماعيلي يهزم دمياط 3-0 فى مباراة ودية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على دمياط بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

سجل أهداف الدراويش مروان حمدي هدفين وعماد حمدي من ضربة جزاء.

لعب الفريق بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وشادي ماهر وعبد الله محمد ومحمود البدري ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعماد حمدي ومدحت فقوسه وجان موريل وكارميلو ألجاراناز وخالد النبريصي فى خط الوسط ودييجو فرناندو فى خط الهجوم.

وشارك فى الشوط الثاني عمر رضوان ومحمود عبد الله وأحمد مصطفي ومروان حمدي وحازم مرسي ووجيه عبد الحكيم وأبو بكر حمزة وحسن صابر.

وسعي الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، فى الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين من خلال الاطمئنان على أعضاء الفريق الذين لم يشاركوا فى المباراة الأخيرة ضد المصري البورسعيدي بجانب منحهم حساسية اللقاءات تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

وجاءت هذه التجربة الودية بعد أن قررت لجنة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي، بسبب مشاركة فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.