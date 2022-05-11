المصري الديمقراطي : الحوار الوطني هدفه مناقشة الإصلاح السياسي

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الرئيس دعا الى الحوار بغرض إصلاح الملف السياسي .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc " المذاع على قناة dmc ، ان هناك أطراف لا تفهم وظيفة الحوار أو ضرورته والحوار ليس غرضه مناقشة كل القضايا لكن هدفه مناقشة الإصلاح السياسي الذي تأخر كثيرا .



وأوضح أنه عند الحديث عن إصلاح سياسي تكون مكوناته الأساسية الاحزاب والقوى السياسية، ولكي يحول الي حوار مجتمعي تنضم اليه النقابات والجمعيات المدنية، لكن الهدف الان هو الإصلاح السياسي .

وتابع أن الإصلاح السياسي هو أن المجتمع يستعيد قدرته على إدارة شئونه من خلال الحوار وعليه أن يبدأ ويستمر، والحوار يعني نقابات واحزاب قوية ووجود حرية رأي وتعبير وحق تنظيم مستقل .

