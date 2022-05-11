رئيس الحزب المصري الديمقراطي: الحياه السياسية تبنى على الحوار

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الحياه السياسية تبنى على الحوار والمجتمع يبنى على الحوار سواء بين أصحاب الأعمال والعمال أو بين مؤسسات الدولة و الجمعيات الاهليه أو الاحزاب في السلطه والاحزاب المعارضة.



وأضاف أن ومقومات الحوار تكون بحق الرأي والتعبير، والحوار ، وحق التنظيم وحق الاحتجاج السلمي وحق الاحتجاج السلمي وهذه الحقوق هى التي توفر مقومات واليات الحوار



وأوضح أن المجتمع الحديث هو مجتمع يبنى على الحوار ، ويسمي بالتفاوض الاجتماعي وهذه المفاوضات تثمر عن توائم بين الجميع من خلال الحلول الوسطيه .



وتابع أن الحوار الذي دعى اليه الرئيس هو بغرض الإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي هو الاتفاق لإدارة الخلافات بيينا وبين بعض في الحياه السياسية .