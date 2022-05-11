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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يشرع في قتل آخر إثر خلافات مالية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب عامل في بداية العشرينيات من العُمر، بجرح طعني شبه نافذ أعلى الصدر من الناحية اليُسرى، على يد عامل في بداية الثلاثينيات من العُمر؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما عقب مشادة كلامية؛ لوجود خلافات مالية فيما بينهما، بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفادها وصول المدعو (ضياء الدين م ا- 22 سنة- عامل- ويقيم دائرة قسم طهطا)، مصاب بجرح طعني شبه نافذ أعلى الصدر من الناحية اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

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وبسؤاله اتهم المدعو (عبد الرحمن م م- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج خلافات مالية عامل سكين

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