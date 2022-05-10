بسبب خلافات مالية.. عاطل يشوه وجوه نساء أسرته بماء نار في الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإلقاء مادة كاوية على أفراد أسرته، بسبب مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة شقيقه نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم تملكه الغضب خاصة مع وجود والدته وشقيقته وابنتي شقيقه، وأحضر مادة كاوية خاصة بتنظيف الأرضيات "مية نار"، وألقاها عليهن، مما أسفر عن إصابتهن بحروق متفرقة بأنحاء أجسادهن.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابات، وأكدن تورط المتهم في التسبب بإصابتهن بحروق، نتيجة إلقاء مادة كاوية عليهن، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، إشارة من أحد المستشفيات بوصول عجوز وابنتها وسيدة وابنتيها مصابين بحروق بالجسم.



وانتقل رجال المباحث ، إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، وتبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية ومالية.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت مأمورية بقيادة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين في ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.