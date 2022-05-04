عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل بطلقات نارية من عاطل أثناء الجلوس على مقهي في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية، مصرعه بـ3طلقات آلية على يد عاطل بعد إطلاق النار عليه لنشوب مشاجرة بينهم بسبب رفض المجني عليه قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء خلال تصالح  عائلتين .

تلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من مركز  المنزلة يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنزلة العام ، بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة نتيجة الإصابة بثلاثة طلقات. 


انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص ، تبين  زغلول ر م  40 عاما، عامل وذلك أثناء تواجده على مقهي بقرية النسايمة ، حيث تصادف قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بشكل عشوائي بالشارع ، بسبب وجود خلافات أسرية بين عائلتين ، وبعد الانتهاء من الخلافات قام أحدهم  بإحضار "بندقية ألي" ، وقام بإطلاق النار بجوار منزل الطرف الثاني ، فقام المجني عليه بدعوة الجاني بالكف عن ذلك ، فقام المتهم بإطلاق النار عليه وإصابته بثلاث طلقات أودت بحياته فى الحال و فر هاربا .

تم نقل المجني عليه إلى المستشفي ، وتحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة.

الدقهلية النسايمة المنزلة مديرية أمن مركز المنزلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ترشيحاتنا

مصر تصدر شيكولاتة للعراق بقيمة 3.5 مليون دولار.. ومنتجات ألبان بـ1.5 خلال 2021

احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون.. صور

جثة في شنطة سفر.. كشف لغز مقتل سائق توك توك بـ 6أكتوبر

انخفاض الحرارة ونسمات باردة.. طقس الأردن غدا الخميس

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

صرف 30 ألف جنيه إعانة فورية لأسرة المؤذن المتوفى ليلة العيد| فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ