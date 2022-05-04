مصرع عامل بطلقات نارية من عاطل أثناء الجلوس على مقهي في الدقهلية

لقي شخص بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة محافظة الدقهلية، مصرعه بـ3طلقات آلية على يد عاطل بعد إطلاق النار عليه لنشوب مشاجرة بينهم بسبب رفض المجني عليه قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء خلال تصالح عائلتين .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز المنزلة يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنزلة العام ، بوصول أحد الأشخاص جثة هامدة نتيجة الإصابة بثلاثة طلقات.



انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص ، تبين زغلول ر م 40 عاما، عامل وذلك أثناء تواجده على مقهي بقرية النسايمة ، حيث تصادف قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بشكل عشوائي بالشارع ، بسبب وجود خلافات أسرية بين عائلتين ، وبعد الانتهاء من الخلافات قام أحدهم بإحضار "بندقية ألي" ، وقام بإطلاق النار بجوار منزل الطرف الثاني ، فقام المجني عليه بدعوة الجاني بالكف عن ذلك ، فقام المتهم بإطلاق النار عليه وإصابته بثلاث طلقات أودت بحياته فى الحال و فر هاربا .

تم نقل المجني عليه إلى المستشفي ، وتحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة.