دراسة: الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يسبب تكرار التهابات المسالك البولية

أكدت دراسة حديثة أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية المستخدمة في علاج التهابات المسالك البولية قد يتسبب في تكرار الالتهاب.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة "Nature Microbiology"، أن 80% من النساء يصبن بالتهاب المسالك البولية في مرحلة ما، ولم يتضح بالضبط سبب معاناة هؤلاء النساء من نوبات متكررة.

وأفادت الدراسة، بأن المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج عدوى المسالك البولية قد تمهد الطريق لتكرار العدوى عن طريق استنفاد ميكروبيوم الأمعاء من البكتيريا المفيدة، موضحة أن تركيبة الميكروبيوم في حالة تغير مستمر، وتتأثر بعوامل مختلفة، لافتة إلى أن عدوى المسالك البولية تنشأ من "صعود" تلك البكتيريا من الأمعاء إلى المسالك البولية.

وقال سكوت هولتغرين، أحد كبار الباحثين في الدراسة،إن التخلص من التوازن الدقيق بين بكتيريا الأمعاء "الجيدة" و "السيئة" يمكن أن يهيئ بعض النساء لتكرار عدوى المسالك البولية.