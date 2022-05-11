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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية لـ فولكس فاجن باسات الهايبرد إصدار أوروبا |شاهد

فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات

ظهرت لقطات تجسسية جديدة لنموذج أولي لفولكس فاجن باسات  من الجيل التالي وهي تجري لفات اختبارية وما زالت مغطاة بالكسوة التمويهية.

فولكس فاجن باسات

يعود الجيل القادم من  فولكس فاجن  باسات في مجموعة جديدة من الصور ولكن هذه المرة تظهر النسخة الهايبرد من السيارة العائلية الألمانية. التقط مصوري موقع  Motor.es عدة صور للنموذج الاختباري في وضح النهار وفيها يظهر مكان منفذ الشحن الخاص بها وتفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام.

فولكس فاجن باسات

تؤكد مصادر مطلعة أن الجيل التالي من  فولكس فاجن  باسات ستكون متاحة كـ "واجن" فقط، واستنادا إلى ما يظهر في الصور ، سيكون أكبر قليلاً من الطراز الحالي من باسات، مع قاعدة عجلات أطول، مع الوضع في الاعتبار أن هذا النموذج إصدار أوروبي موجه للمستهلك في القارة العجوز، حيث اختفت باسات للأبد من أسواق الولايات المتحدة.

 

أفاد موقع Motor.es أنه سيتم استبدال المحرك الحالي لباسات الأوروبية، وهو TSI بسعة 1.4 لتر مقترن بشاحن تربو المزود بمكونات هجينة، غلى نظام بمحرك أكبر سعة 1.5 لتر مع وظيفة إلغاء تنشيط الأسطوانة. سيتم دعم وحدة الاحتراق بواسطة محرك كهربائي صغير موجود داخل علبة التروس الآلية مزدوجة القابض. أما الجزء المثير للاهتمام حقا، فهو أن فولكس فاجن ستضع بطارية أكبر مرتين من الحالية، مما يمنح سيارة باسات PHEV الجديدة نطاقًا كهربائيًا خالصا يصل إلى 62 ميلاً (100 كيلومتر) حسب ظروف القيادة.

 

من المتوقع أن تكون باسات الجديدة في صالات عرض فولكس فاجن في بجميع أنحاء أوروبا العام المقبل. سيتم إنتاجها في سلوفاكيا جنبًا إلى جنب مع سكودا سوبرب، الجديدة وستلحق بها  سيارة سيدان كهربائية بالكامل ، تُعرف مبدئيًا باسم Aero B ، وهي أيضًا قيد التطوير حاليًا.

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