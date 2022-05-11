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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أبو المكارم: استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية يدعم الإنتاج المحلي

صدى البلد

رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل كما كان مطبق فى"النظام القديم"، مؤكدا  أن القرار جاء في وقته المناسب.

ولفت إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية واهتمامها ودعمها الدائم بالصناعة دعماً لـ المنتج المحلي.


اكد أبو المكارم ان كثير من المصانع كانت مهددة بالإغلاق نظراً لنقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتى انعكست اثارها السلبية ايضاً على ارتفاع الأسعار بالسوق المحلي، مشيرا إلي أن  القرار ستكون له انعكاسات ايجابية على عمليات التصنيع والانتاج والتصدير.

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يعد القرار استجابة لمطالب المصنعين والمجالس  التصديرية التي تقدمت بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة تطالب فيه بالتدخل من أجل  استثناء الشركات الصناعية من تطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية الذي أصدره البنك المركزي .


و. كان الرئيس السيسي قد وجه امس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية  والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

مستلزمات الإنتاج المواد الخام المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية السوق المحلي المنتج المحلي

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