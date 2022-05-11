تعزيزا للرقمنة.. تفاصيل أحدث تعاون للاستيراد والتصدير بين مصر والسعودية

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الرقمنة، أعلنت هومز مارت، المنصة الرائدة أون لاين في تجارة الأثاث والمنتجات المنزلية في الشرق الأوسط، عن بدء تنفيذ أولى عملياتها التجارية إلى المملكة العربية السعودية ، تمهيداً لمرحلة جديدة في صناعة الأثاث بالمنطقة.

ومن المنتظر - بفضل صفقات هومز مارت التجارية - أن تتيح هومز مارت للصناعة المصرية رؤية وقراءة وافية للسوق السعودية ومتطلباته

وتبشر المرحلة الجديدة بوضع مميز للشركة يمكنها من تعزيز الصلات بين الأسواق المجاورة.

ومع استمرار تنامي الطبقة المتوسطة بالمنطقة، وزيادة فرص نفاذ المصنعين المصريين إلى الأسواق الإقليمية، تستطيع هومز مارت بموقعها المثالي دعم هذه الخطوة الهامة وتشجيعها.