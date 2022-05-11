حلمي طولان بعد الفوز على الزمالك: أتمنى تتويج الأبيض بلقب الدوري

أعرب حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي الرياضي، عن سعادته بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، مساء أمس، الثلاثاء، بالدوري المصري الممتاز.

وقال حلمي طولان في تصريحات عقب المباراة: "واجهت الزمالك أفضل فريق كرة في مصر، الفوز عليه بهذه الظروف أمر مرضي بالنسبة لي".

وتابع: "شكرا للاعبي فريقي على أدائهم الرائع، رغم الظروف الصعبة، والمشاكل التي نواجها طوال الفترة الماضية".

وأضاف: “بطولة الدوري لها نفس طويل، ولسه المشوار أمام الزمالك طويل أيضًا”.

وواصل: "أتمنى تتويج الزمالك باللقب هو يستطيع فعل ذلك، كونه يملك كل المقومات".

وأشار إلى أنه يعتذر لجماهير الزمالك، لأنه أحد أبناء النادي ولكنه يحترم عمله ويخلص له.

وتلقى الزمالك الهزيمة أمام ضيفه إنبي بنتيجة 2-0 مساء أمس، الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية إنبي عن طريق علي فوزي في الدقيقة 39، والنيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 61.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما تلقى ثالث هزيمة له في الدوري.