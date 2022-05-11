الأردن.. لجنتا فلسطين وخارجية النواب تدينان اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

أدانت لجنة فلسطين النيابية، بالأردن، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت، في بيان صحفي أصدرته الأربعاء على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، ان الاغتيالات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هدفها منع الإعلام من أداء رسالته المهنية في فضح ممارسات القوات الصهيونية وانتهاكاته التي يقوم بها بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الظهراوي ان الاحتلال بفعله هذا يخرق القوانين والأعراف الدولية، ما يُعتبر سقطة جديدة وسلوكا إجراميا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقالت “فلسطين النيابية” إنها تتقدم بخالص العزاء لعائلة الشهيدة أو عاقلة في فلسطين، وللأسرة الصحفية بشكل عام.

وفي سياق متصل دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شيرين ابو عاقلة اثناء تغطيتها لممارسات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين، قائلة إن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى لمنع الاعلام الحر من ممارسة عمله.

وقالت، في بيان صحفي اصدرته اليوم على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، ان ما حدث للشهيدة الصحفية ابو عاقلة يكشف عن الوجه الحقيقي الذي تمارسه قوات الاحتلال، والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مُطالبة بتحرك دولي جاد لمحاسبة المسؤول في حق الاسرة الصحفية والشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة التهديد اليومي الذي يمارس بحقه.

وقال حينا إن “جريمة اغتيال أبو عاقلة تستدعي تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة قوات الاحتلال مع ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق ذلك.

وقالت “الخارجية النيابية” إنها تتقدم بخالص العزاء لعائلة شهيدة الواجب شرين ابو عاقلة وللأسرة الصحفية.