ملك الأردن يمنح رئيس أركان القوات العمانية وسام الاستحقاق العسكري

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين قام بمنح الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلَّحة وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى .

ومن المقرر أن تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة المقبل قمة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وتتناول القمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتسبق القمة لقاءات لجلالته مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية، والمخصصات، والخدمات العسكرية، في مجلس الشيوخ، إضافة إلى لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.