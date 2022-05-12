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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الفخدة الضاني

طريقة تحضير الفخدة
طريقة تحضير الفخدة الضاني

ترغب السيدات في الخروج عن المألوف وتقديم أطباق جديدة ومشهية، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفخدة الضاني على طريقة الفوود بلوجر نهى عماد، حيث تعتبر طريقة سهلة تستطيع كل ربة منزل طهيها.

 

مقادير الفخدة الضاني


 فخدة ضاني

معلقتين سمن

بصل

جزر

كرفس

بطاطس

ثوم فصوص

ورق لورا

فلفل أسود

للتتبيلة:

معلقة كبيرة صلصة

فصين ثوم

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل

رشة بهارات سبعة

ملعقة كبيرة عسل

3 كوبايات ماء ساخن

 

طريقة تحضير الفخدة الضاني :


ابدأي بخلط مكونات التتبيلة مع بعض في الكبة.
قومي بعمل فتحات في الفخدة، واحشيها بحبات الفلفل الأسود، وفصوص التوم، وتبلي بعد كدة اللحمة بالتتبيلة وأدخليها فى الفتحات، واتركيها ليلة كاملة في التلاجة
ثم شوحي اللحمة في سمن واتركيها تأخذ صدمة، وهذه “التكة” تفرق جداً في الطعم.
ثم رصي الخضار في الصينية حوالين الفخدة، وضيفي المياه الساخنة وغطي الصينية بورق فويل وادخليها الفرن علشان تكمل تسوية في درجة حرارة 200 .

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