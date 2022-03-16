تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل فطيرة لحم الضاني بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي لعشاق الضاني.

المقادير



- لحم الضأن : 500 غراماً (مفروم وخالي الدهن)

- عجينة البف باستيري : عبوة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- البصل الأحمر : 1 حبة (متوسط الحجم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة)

- مرق اللحم : 2 ملعقة كبيرة (بودرة)

- البازيلاء : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- حبّ البركة : ملعقة صغيرة (للتزيين)

- صلصة الباربيكيو : 2 ملعقة كبيرة



طريقة التحضير



يُسخن الزيت في مقلاة غير لاصقة فوق نار متوسطة إلى عالية الحرارة.

يُطهى البصل والثوم لمدة 3 دقائق أو حتى يطرى البصل.

يضاف اللحم المفروم ويُطهى مع التقليب لمدة 8 دقائق أو حتى يُحمر ويُفتت اللحم بواسطة الملعقة الخشبية خلال الطهي.

تضاف بودرة مرق اللحم والباربكيو.

تُخفض درجة الحرارة ويُطهى الخليط مغطى فوق نار هادئة لمدة 15 دقيقة أو حتى يتماسك الخليط.

يُرفع الخليط عن النار وتضاف البازيلاء والبقدونس والكزبرة ويُقلبوا، ويُترك الخليط حتى يبرد.

يُسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية وتُدهن 2 صينية خبز كبيرة الحجم بالزيت.

تُقطع كل طبقة من العجين إلى 4 مربعات، تُغرف 2 ملعقة كبيرة من خليط اللحم المفروم فوق نصف مربع العجين.

تُدهن الحواف بالبيض، ويُطوى جانب واحد لغلق الحشوة، يُضغط على الحواف بالشوكة، تُرص مربعات العجين في الصينية المجهزة.

يُرش العجين بجبة البركة ويُخبز لمدة من 18 إلى 20 دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.