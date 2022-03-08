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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحواوشي الضاني بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي الضاني بمذاق لا يقاوم

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الحواوشي الضاني فهو ذو نكهة مختلفة ومميزة عن باقي أنواع اللحوم ،لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الحواوشي الضاني بمذاق لا يقاوم وشكل هشي ولذيذ .

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طريقة عمل الحواوشي باللحم والدجاج والجمبري

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غلق وتشميع مخزن لتعبئة وتجهيز الحواوشي والكفتة في الجيزة.. شاهد

الحواوشي:


1/2 كيلو لحم مفروم ضأن
1 طماطم مقاطعة مكعبات صغيرة 
2 بصلة كبيرة مفروم 
4 رغيف بلدي كبير 
2 ملعقة سمن بلدي 
ملح وفلفل 
1 ملعقة صغيرة شطة 
2 ملعقة صغيرة هوت سوس
1 ملعقة كبيرة زعتر 
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة 


التحضير:


- في وعاء عميق تخلط جميع المكونات جيداً ما عدا السمن والعيش 
- يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة 
- يفتح العيش فتحة صغيرة من جانب واحد لتسمح بدخول ملعقة كبيرة 
- يخرج خليط اللحم من الثلاجة ويقسم إلى 4 كميات متساوية 
- يفرد خليط اللحم داخل العيش بحيث تكون الكمية متساوية داخل العيش 
- يدهن وجه العيش الفاتح بالسمن البلدي ويوضع في الفرن على درجة حراره 170 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج اللحم 
- يراعى أن يكون الوجه الفاتح للعيش لأعلي عند رص الحواوشي في صنية الفرن

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