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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الضاني والكندوز والكبدة بـ 170 جنيها.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

لحوم
لحوم

أصبح غلاء الأسعار، الشغل الشاغل، للكثير من المواطنين، في الآونة الأخيرة، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعيش المصريون في حالة خوف من تأثير تلك الحرب على الاقتصاد، وتسببها  في ارتفاع أسعار السلع.

ورصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار اللحوم بأحد أسواق الدقي، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا، أثر سلبا على حركة البيع والشراء.

وقال محمد خليل، جزار بأحد محلات اللحوم الحمراء، إن كيلو اللحم الضاني يصل سعره إلى 170 جنيها، وكذلك كيلو الكندوز بـ170 جنيها للكيلو، وكيلو الكبدة بين 160  و170 جنيها.

وأشار إلى أنه يتوقع استمرار الزيادة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع الاقتراب من شهر رمضان وارتفاع اسعار السلع مع الموسم، وأكد ان الاقبال محدود بسبب غلاء الاسعار الذي يفوق طاقة المواطن البسيط.

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