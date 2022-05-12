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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 37%..ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء خلال الربع الأول من 2022

صدى البلد

نمت صادرات مصر من  مواد البناء بنسبة 37% خلال الـ 3 أشهر “يناير - مارس”  2022، لتسجل 1,94 مليار دولار في مقابل 1,415 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، استحواذ 10 دول على 65,3% من إجمالي صادرات مصر من مواد البناء بقيمة 1,267 مليار دولار في مقابل 833,285 مليون دولار بنمو 52%.

وأشار  التقرير إلى أن الإمارات المتحدة العربية تعد أكبر مستوردي مواد البناء من مصر خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بقيمة 350 مليون دولار في مقابل 117 مليون دولار بنمو 200%،  لتستحوذ على 18% من إجمالي صادرات القطاع.

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