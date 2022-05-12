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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تعيد إحياء العلامة Scout في ثوب كهربائي بالكامل

فولكس فاجن تعيد سكاوت
فولكس فاجن تعيد سكاوت مرة أخرى

 

أعلنت شركة  فولكس فاجن  أنها تعيد إحياء العلامة التجارية "سكاوت"، التي كانت منافسة تقليدية لسيارات مثل فورد برونكو وجيب منذ أكثر من أربعة عقود مضت، ستعود سكاوت من جديد وستكون متخصصة في الشاحنات الكهربائية بالكامل وسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية.

ستصبح Scout علامة تجارية منفصلة مملوكة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية وتنتج شاحنات كهربائية مخصصة للطرق الوعرة وسيارات الـ SUV لسوق أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يتم طرح باكورة إنتاجها في صالات العرض للبيع بحلول عام 2026.

 

وقالت  فولكس فاجن  في بيان رسمي أصدرته "سيتم تصميم وهندسة وتصنيع المركبات في الولايات المتحدة للعملاء الأمريكيين، ولتحقيق هذا الهدف، سيتم إنشاء شركة منفصلة ومستقلة في الولايات المتحدة هذا العام حيث تنقل مجموعة فولكس فاجن العلامة التجارية الأمريكية الأيقونية Scout إلى مجال المركبات الكهربائية".

 

وأضافت الشركة أنه من المقرر الكشف عن النماذج الأولية في العام المقبل.

 

كما أوضح  المدير المالي لشركة فولكس فاجن، أرنو أنتليتز، في البيان أن العلامة التجارية Scout "ستكون شركة مستقلة وعلامة تجارية منفصلة قائمة بذاتها ضمن مجموعة فولكس فاجن تدار بشكل مستقل".

سكاوت

منذ فترة وترددت شائعات عن عودة شارة سكاوت مرة أخرى، آخرها في تقرير نشر مؤخرًا بصحيفة وول ستريت جورنال ، والذي يلمح إلى تفاصيل أخرى خاصة بالولادة الجديدة لسكاوت، وفقًا للتقرير ، تهدف فولكس فاجن إلى بيع 250 ألف مركبة تحمل علامة Scout سنويًا في أمريكا. جاءت فولكس فاجن بلقب "سكاوت" استحوذت الشركة الألمانية على الاسم التجاري عندما امتلك قسمها الخاص بالشاحنات بـ تراتون على شركة Navistar International ، سليلة شركة International Harvester ، في عام 2020، وهي الشركة الأم لشاحنات سكاوت التي عرفت بشكلها الصندوقي، و بإنتاجها المعدات الزراعية والشاحنات التجارية، وأصبحت تنتج سيارات للركاب من سنة 1961 وحتى 1980.

 

أشار تقرير وول ستريت جورنال أيضًا أن العلامة التجارية Scout سيكون لها مصانعها الخاصة ، التي غالبا ستكون داخل الولايات المتحدة، مع طرح منفصل لها في بورصة الأوراق المالية للشركة الجديدة. 

من المتوقع أن تنافس شاحنات سكاوت بحلول عام 2026 مع اللاعبين الحاليين في هذا المضمار مثل "جي ام سي هامر" الكهربائية و "ريفيان R1T" وجيب رانجلر الكهربائية وآخرين.

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