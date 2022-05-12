تعاون بين تنمية التجارة الداخلية والجامعة البريطانية.. عشماوي:  اطلاق مؤشر خاص لدراسة وتقييم القيمة السوقية للعلامات التجارية المسجلة في السوق المصري

إبراهيم عشماوي، رئيس تنمية التجارة الداخلية:

لدينا 700 ألف علامة تجارية محلية ودولية مسجلة حتى الآن

إجراء دراسة بحثية وتسويقية لانشاء شركة متخصصة في تجارة المشغولات الذهبية والفضية



وقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع و الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية فى مصر ممثلًا عن مركز بحوث التسويق المتقدمه بالجامعة (AMRC)، بروتوكول تعاون يهدف الى تحقيق التعاون العلمي والتطبيقي المشترك بين الطرفين للإستفادة من الفرص السوقية والتجارية الواعدة سواء الحالية او المستقبلية وتعزيز "القيمة العلمية المضافة" للاطراف المعنية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية و تنافسيتها علي الصعيد المحلي والاقليمي، وذلك بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

ويأتى توقيع البروتوكول فى إطار حرص معالى الاستاذ الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية لإعداد دراسات بحثية لمشروعات وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

شهد توقيع البروتوكول كل من الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للدراسات العليا للبحوث والمشروعات، و الاستاذ الدكتور وائل قرطام استاذ التسويق و مدير مركز بحوث التسويق المتقدمه، والأستاذة الدكتورة ودودة بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل مستشار رئيس الجامعة البريطانية في مصر والدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشؤون الاستثمار .

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع ان توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية يهدف الى اطلاق مؤشر خاص لدراسة وتقييم القيمة السوقية للعلامات التجارية المسجلة في السوق المصري شاملاً بعض العلامات التجاريه المحلية في مصر و ذلك علي المستوي القطاعي وكذا علي مستوي المنشأ الجغرافي داخل مصر، و هو ما يعد مبادره بحثيه رائده من نوعها علي مستوي الدولة، بينما يتمثل المشروع الثاني في اجراء دراسة بحثية وتسويقية لانشاء شركة مشتركة متخصصة في تجارة المشغولات الذهبيه و الفضيه و الاحجار الكريمة والتي تعد احد اهم المحاور الرئيسة لتطوير صناعة الحلي والمشغولات الذهبية والنفاذ الي شرائح مجتمعية جديدة والحفاظ علي الهوية المصرية في صناعة وتسويق المشغولات الذهبية والحلي.

ونقل الدكتور إبراهيم عشماوى تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،لافتا الى حرص معالى الوزير على التدريب المستمر للعاملين من خلال التعاون مع الجامعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجارى، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية وأن أجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 550 ألف علامة تجارية حتى الأن ، بالإضافة الى تسجيل 140 الف علامة دولية وأن 20 % من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ انشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات ونصف الماضية .