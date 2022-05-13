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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتحدى الرصاص .. تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد |صور

تتحدى الرصاص .. تعديلات
تتحدى الرصاص .. تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد

تعتبر السيارة كاديلاك اسكاليد واحدة من اقوى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتمتع بمظهر خارجي عملاق يزيد من قوتها، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، والتجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بها.

تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد

ويبدو أن شركات تعديل السيارات ارادت ان تبهر محبي السيارة كاديلاك اسكاليد، بعد اجراء عدة تعديلات قوية تجعلها اشبة بالمركبات المدرعة، حيث اضافت شركة التعديلات الشهيرة آدأرمور بعض اللمسات لتلك النسخة لتجعلها تتمتع بقدرات خاصة.

تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد

توفر السيارة المعدلة من قبل " آدأرمور" عدة مميزات خاصة بالامان والمهام الشاقة، بل اصبحت بتصفيح عالي الاداء من الدرجة B6، حيث تمتعت بدعامات باليستية خفيفة الوزن B6 AR 500، مع زجاج مدرع لجميع نوافذ السيارة.

تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد

وتظهر السيارة كاديلاك اسكاليد في اطلالة صارمة باللون الاسود المميز، مع لمسات مظللة داكنة، بالاضافة إلى اطارات قوية، ومنظومة الشبكات المتعددة الفتحات الهوائية مضاف إليها اشارات ضوئية خاصة بصافرات الانذار الشرطية P1.

تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد

وتضم السيارة كاديلاك اسكاليد المعدلة بعض التقنيات الداخلية ومنها، خاصية التبريد والتدفئة للمقالعد الخلفية مع تقنيات التدليك، وفرش داخلي من الجلد الفاخر بتنجيد مميز و بطانة بالناحية العلوية من جلد الغزال Alcantara، وشاشة عرض كبيرة الحجم، ولمسات من الخشب، وطاولة، وفرش للارضية، ونظام صوتي وترفيهي.

تعديلات مدرعة للعملاقة كاديلاك اسكاليد

القدرات الفينة القياسية للسيارة كاديلاك اسكاليد

 

وتستمد السيارة كاديلاك اسكاليد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانا، و 623 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 6.3 ثانية.

كاديلاك اسكاليد كاديلاك اسكاليد السيارات الرياضية السيارة المعدلة آدأرمور

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