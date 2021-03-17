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سيارات

فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:49 ص
ford f150 اصدار
ford f150 اصدار الشرطة
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اشرف عطية
أعلنت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية عن تحديثات كبيرة للسيارة F-150 إصدار الشرطة 2021، والتي تأتي بمحرك إيكوبوست 3500 سي سي 6 سلندر، والذي تحسنت قوته بـ 25 حصانا إلى 400 حصان وعزم الدوران بـ 40 نيوتن متر إلى 678 نيوتن متر.


إصدار الشرطة الجديد من ford f150 يستطيع حمل 920 كيلوجراما وسحب 3175 كيلوجراما بحد أقصى، مع إمكانية اختيار حزمة تعديلات خاصة لزيادة الحد الأقصى للسحب إلى 5080 كيلوجراما.


محرك ford f150 إصدار الشرطة متصل بفتيس أوتوماتيك 10 سرعات ونظام دفع رباعي قياسي، مع تسارعها من الصفر إلى 96 كلم\س في حوالي 5.2 ثانية، وهو رقم ممتاز مقارنة بوزن السيارة وحجمها.


حصلت جميع فئات ford f150 إصدار الشرطة على حزمة تعديلات FX4 للتضاريس الوعرة، والتي تشمل حماية للجسد ونظام تعليق مخصص للطرق الوعرة ونظام التحكم في النزول من المرتفعات، مع إطارات جوديير جديدة لجميع أنواع الطرق.


ومن المتوقع أن يبدأ سعر البيك أب الجديدة من 44,000 دولار، أي ما يعادل 691.000 جنيه مصري، وسيتم إنتاجها في مصنع فورد بولاية ميزوري مع بدء التوصيل لأقسام الشرطة الأمريكية في الخريف القادم.


وأعلنت فورد مؤخرا طرح أيقونتها الخارقة فورد رابتر 2021 ford f150 raptor الجيل الجديد، والتي تأتي بإمكانيات أفضل للقيادة على التضاريس الوعرة وبتقنيات حديثة للتعامل مع جميع أنواع التضاريس.
فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور
فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور
فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور
فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور
فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور
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فورد تطرح إصدارا مخصصا للشرطة من السيارة f 150 2021.. صور

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