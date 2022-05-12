بعد موسكفا.. اشتعال سفينة حربية روسية في البحر الأسود

قال سيرجي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا، إن سفينة حربية روسية تشتعل في البحر الأسود.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال براتشوك، إنه “تم سحب سفينة دعم روسية، “فسيفولود بوبروف”، إلى سيفاستوبول من منطقة جزيرة الأفعى بعد أن اشتعلت فيها النيران”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن غرق السفينة الحربية “موسكفا” في البحر الأسود قبالة جنوب أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قد تعرضت لقصف أوكراني.

أثار غرق السفينة الحربية الروسية الشهيرة "موسكفا" بعد قصفها من القوات الأوكرانية، الخميس الماضي، غضبا عارما في موسكو.

وقد أعلن التلفزيون الرسمي الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل وبشكل "كامل". بعد غرق السفينة "موسكفا".