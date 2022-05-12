روسيا تغير موقفها تجاه انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن روسيا غيرت موقفها بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال بوليانسكي في تصريحات لصحيفة “Unherd News”، اليوم الخميس، إن العضوية الآن لا يمكن أن تكون جزءًا من أي اتفاق سلام.

وأضاف: “وجهة نظر موسكو بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تشبه الآن وجهة نظرها بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو”.

ومنذ قليل، أعلن بوليانسكي، أن أراضي فنلندا والسويد ستصبح هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية ما يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الناتو.

وقال بوليانسكي، تعليقا على إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قريبا، إن ذلك لن يكون "ضربة" بالنسبة للأمن الروسي، وأن موسكو مستعدة للتصدي للتحديات من قبل الناتو.

وأشار إلى أنه ما أن يصبح هذان البلدان عضوين في الناتو، فإنهما قد تكون أراضيهما هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية.

وقال: "إذا نشرت على تلك الأراضي وحدات الناتو، قد تصبح هذه الأراضي هدفا أو هدفا محتملا لضربتنا".