أبرزها علاج الصلع.. فوائد الزنك للشعر

كشفت الدراسات عن فوائد الزنك للشعر فأن نقص الزنك يمكن أن يؤدي إلى تدهور بنية البروتين التي تشكل بصيلات الشعر.

يمكن أن يؤدي ضعف البصيلات بدوره إلى إعاقة نمو الشعر.

فوائد لاتتوقعها للزنك للشعر وهي

يقلل من تساقط الشعر عن طريق تسريع تعافي بصيلات الشعر.

كما أنه يلعب دورًا وظيفيًا مهمًا في انقسام بصيلات الشعر وركوب الدراجات. (يمكنك أيضًا محاولة التحكم في تساقط الشعر والحصول على شعر أقوى ببعض العلاجات المنزلية جنبًا إلى جنب مع منتجات العناية بالشعر.)

ينظم نمو الشعر عن طريق منع دخول بصيلات الشعر في مرحلة طور التراجع (يسمى أيضًا بانحدار بصيلات الشعر) ويؤدي أيضًا إلى تحسين مرحلة التنامي في دورة نمو الشعر.

يساعد في علاج الصلع الوراثي ، أو الصلع الذكوري النمطي

فعال في الحد من تساقط الشعر المرتبط بقصور الغدة الدرقية ، من خلال تحسين إنتاج هرمون الغدة الدرقية ووظائفها

يظهر تأثيرات مفيدة على تساقط الشعر المصاحب لمتلازمة تكيس المبايض عند النساء

يهدئ التهيج ويخفف الحكة ، وبالتالي فهو فعال في علاج الأكزيما وحكة فروة الرأس والتهاب الجلد الدهني.

كما الزنك فعال ضد الملاسيزية (الفطريات التي تسبب قشرة الرأس) على فروة الرأس. يقلل الحد من الفطريات من الأحماض الدهنية الحرة وتقشر فروة الرأس والحكة وبالتالي يعالج سبب قشرة الرأس.





أخيرًا وليس آخراً ، للزنك عدد من الفوائد ليقدمها لبشرة وشعر صحيين.

كعنصر رئيسي في المنظفات ، الأدوية القابضة ، واقي الشمس ، الشامبو والأقراص ، فإنه يعمل بالتأكيد عجائب لتوفير شعر صحي وبشرة جميلة مع تعزيز مناعتك.

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن كيفية استخدام الزنك في روتين العناية بالشعر والبشرة ، فقد حان الوقت لتجربة منتجات العناية بالبشرة والشعر التي تحتوي على الزنك. لست مضطرًا إلى إجراء إصلاح شامل لنظام العناية بالبشرة والشعر الحالي وشراء جميع منتجات الزنك.

ولكن يمكنك استخدام منتجات معينة مع منتجات أخرى لتحسين مظهر بشرتك وشعرك. ومع ذلك ،

فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك قبل استخدام مكمل الزنك أو منتج موضعي عالي التركيز من الزنك