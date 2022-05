مسار إجباري تحتفل بألبوم نص الحاجات في أوروبا

تستعد فرقة مسار إجباري لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية في موسم الصيف، عبر حفلين متتاليين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع يونيو المقبل.

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها العربي في أوروبا بألبومها الجديد "نص الحاجات" عبر أولى حفلاتها الجماهيرية في برلين مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.

في حين تختتم رحلتها بعدها بيوم بأولى إطلالاتها الحية في عاصمة النور باريس على مسرح Pan Piper، والتي تعيدها لفرنسا بعد 10 سنوات من تكريمها بجائزة "Artist for Intercultural Dialogue between the Arab and Western worlds" من منظمة اليونسكو العالمية.

وتمهد مسار إجباري عبر جولتها الأوروبية الأولى لانطلاقها في جولة غنائية عالمية خلال العام الجاري مصحوبة بجولة حفلات في مصر بالقاهرة وعدة محافظات وحفلاتها في تونس وعدة بلدان عربية تزامنًا مع إطلاقها أغنيات "نص الحاجات" بشكل منفرد بواقع أغنية جديدة كل شهر.

ويعقب هذه الحفلات إطلاق مسار لأولى أغنيات ألبومها الرابع، والتي عادت خلالها للساحة الفنية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير "الألبوم"، ويضم في جعبته 5 أغنيات، كما تأتي جولتها الأوروبية بعد حفلها الأخير في الإسكندرية وتعقب حفلها المرتقب في القاهرة نهاية مايو الجاري.

مسار إجباري تعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.