مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

تألق فريق مسار إجباري في حفل كامل العدد بعد نجاح أغنيتهم الجديدة “نص الحاجات” التي تصدرت تريند يوتيوب عقب طرحها منذ يومين، قبل الإعلان عن أغاني الألبوم الرابع لهم كاملا، وشكر هاني الدقاق مغني الفريق جمهور الإسكندرية على أول حفل لهم في الصيف.

وتضمن البرنامج الخاص بحفل مسار إجباري مجموعة متنوعة من الأعمال التى تعبر عن أحلام وطموحات الشباب منها طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق وغيرها.

وطرحت فرقة مسار إجباري أجدد أعمالها الغنائية "نص الحاجات"، بشكل فيديو كليب مصور تمهيدا لصدور ألبومها الجديد.



وتعد الأغنية الجديدة أولى بشائر ألبوم مسار إجباري الرابع، والذي يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"، وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجاري، والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.

وتعيد "نص الحاجات" التعاون بين الشاعر محمد البحيري ومسار إجباري بعد أغنية "حد تايه" التي ظهرت منذ عامين خلال جائحة كورونا، كما يأتي ألبوم مسار المنتظر بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة "الألبوم".

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".