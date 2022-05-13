سرحان: تقديم جزء جديد من يوميات زوجة مفروسة يتطلب وجود فكرة مبتكرة

كشف الفنان خالد سرحان عن أسباب خروج الموسم الجديد من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة” من الموسم الرمضاني الماضي، بعد الإعلان عن بدء التحضير له منذ فترة.

وأكد خالد سرحان في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أن تقديم جزء جديد من يوميات زوجة مفروسة، يتطلب وجود فكرة مبتكرة وتحضيرات للسيناريو يتفق عليها جميع أفراد طاقم التمثيل.

وأوضح خالد سرحان أن من بين أسباب تأجيل المسلسل، هو تطور عمر الأبطال الشباب خاصة نور إيهاب وسليم الترك وأنهما لم يظلا أطفالا كما ظهرا بداية من الموسم الأول عام 2015، إلى جانب رحيل 2 من أهم أبطال العمل وهما الفنان سمير غانم والراحلة رجاء الجداوي.

وقال الفنان خالد سرحان، إنه لا يتدخل في المشاكل الزوجية لأصدقائه، لكن عندما يطلب منه ذلك يقول رأيه بحيادية ولا يأخذ صف أحد ضد أحد.

وأضاف خالد سرحان خلال لقاءه في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي» ؛ أن العلاقة الزوجية لها شروط لتكون متوازنه مثل الثقافة والإحترام معلقا بأن" الطيور على أشكالها تقع والحب رقم واحد لكن مع العقل" .

أوضح خالد سرحان أن ما يدمر العلاقه الزوجية عندما تكون طابع الزوج مختلف كليا عن الزوجة لكن وجود دور للأب ورغبته للحفاظ على الأسرة يساعد على إستمرار العلاقة ؛ مضيفا أن العقل يساعد على تمرير الخلاف بين طباع الزوجين .

أشار سرحان إلى أن زواج الصالونات عندما يكون ملئ باﻷحترام يستمر حتى بدون حب؛ مضيفا أن إستمرار العلاقة يقع بنسبة أكبر على عاتق المرأه لكن بشرط إحترام الرجل لها ولعملها .