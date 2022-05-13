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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيد لصحة القلب وضغط الدم.. فوائد صحية لشاي الزنجبيل

صدى البلد

فوائد عديدة للزنجبيل فهو مضادة للبكتيريا و للالتهابات ويساعد تناول شاي الزنجبيل في الوقاية من السرطان.
إليك وفقا لموقع هيلث أبرز فوائد الزنجبيل لصحتك 

1-دوار الحركة

يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل في تهدئة أعراض دوار الحركة مثل القيء والدوخة والتعرق البارد.

 تقول دراسة قديمة أن الزنجبيل يساعد في تقليل دوار الحركة. 

لذلك ، إذا شعرت بالدوار أو الغثيان  فحاول تناول بعض شاي الزنجبيل في المرة القادمة.


2-غثيان الصباح

 

 مركبات الفينول والزيوت الطيارة التي تسمى أيضًا جينجيرول في الزنجبيل يمكن أن تخفف الغثيان المرتبط بالحمل والجراحة والعلاج الكيميائي.
يعد الزنجبيل  أفضل علاج للنساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي الذين يُنصح بعدم تناول الأدوية القياسية.

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3-مفيد لصحة القلب وضغط الدم

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لشاي الزنجبيل له تأثير وقائي على صحة القلب ويقلل أيضًا من ضغط الدم. يساعد تناول شاي الزنجبيل الساخن في منع تجلط الدم ، ويخفف من حرقة المعدة ، ويخفض نسبة الكوليسترول ، ويحسن الدورة الدموية.

4- فقدان الوزن

وجدت دراسة أجريت في عام 2012 في جامعة كولومبيا أن شرب شاي الزنجبيل الساخن يزيد من الشعور بالامتلاء ويمنع الشخص من الأكل بنهم. يمكن أن يساعد الزنجبيل في التحكم في السمنة والمضاعفات المرتبطة بها
 

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