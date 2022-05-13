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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

محرك جديد بقوة إضافية.. تحديثات رئيسية في سوبارو ليجاسي 2023

سوبارو ليجاسي
سوبارو ليجاسي

بعد ثلاث سنوات من طرحها للبيع في الأسواق وصالات العرض، تحصل  سوبارو  ليجاسي على تحديث مع موديل سنة 2023. تجلب التحديث تصميمًا مختلفا عن نسخة 2022، مع إضافة تحسينات وأحدث تقنيات مساعدة السائق ، مع تغييرات على مجموعة نقل الحركة للسيارة الرياضية، واكتسابها شاحن التوربيني أكثر قوة سعة 2.4 لتر المسطح رباعي الأسطوانات.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، كانت التغييرات الأكثر وضوحًا والأبرز للعين المجردة من نصيب الواجهة الأمامية ، حيث تعتمد "سوبارو" شبكة جديدة بتصميم مختلف جعلت السيارة تبدو بشكل أعرض وتربط مصابيح LED الأمامية بتصميمها المعقد مع بعضها. تضخم حجم الشبكة الهوائية أيضًا ، بينما تم إعادة صياغة المصد الأمامي ليتضمن مصابيح الضباب. الجزء الخلفي من Legacy لم يتغير.

سوبارو ليجاسي 

يأتي طراز سوبارو ليجاسي الرياضي الآن قياسيًا مع محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر وبقوة 260 حصانًا ، ليحل محل المحرك السابق، وهو محرك رباعي مسطح سعة 2.5 لترًا، وبقوة 182 حصانًا، لتضيف بذلك طابعا رياضيا وأعلى أداء، وتشير الاختبارات الفعلية للسيارة الجديدة أنها تتسارع من نقطة السكون إلى 60 ميلا في الساعة  خلال 8 ثوانٍ، في حين أن طرازات الشاحن التربو السابق كانت تتسارع إلى 60 ميل في الساعة خلال 6.1 ثانية فقط.

سوبارو ليجاسي 

يتميز الطراز الرياضي من “سوبارو”  بزخارف حمراء في الشبك الأمامي ، والمرايا الجانبية ذات اللون الرمادي والبويلر على صندوق الأمتعة الخلفي ، وعجلات رمادية مقاس 18 بوصة ، ومقصورة داخلية من القماش بدرجتي ألوان الأسود والرمادي مع خياطة باللون الأحمر. 

 

ستصل  سوبارو  ليجاسي 2023 إلى الوكلاء خلال فصل الخريف القادم، وسيتم الكشف عن قائمة الأسعار كاملة بالقرب من تاريخ البيع.

سوبارو سوبارو ليجاسى Legacy سوبارو ليجاسي 2023

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