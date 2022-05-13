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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راكب مشاغب يعتدي على الطيار خلال رحلة جوية في اليونان

صدى البلد

داخل طائرة تابعة لشركة Wizz Air  بدأت حالة من الفوضى، وذلك بعد أن بدأ مجموعة من الركاب البريطانيين الصاخبين والعدائيين بضرب الطيار.

وقع الحادث المروع بعد وقت قصير من وصول الطائرة إلى جزيرة كريت باليونان في ختام رحلتها من لندن جاتويك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وبحسب ما ورد غضب الراكب الغاضب بعد أن أبلغته الشرطة بأنه سيرافقه إلى المطار بسبب سلوكه السيئ أثناء الرحلة، وبعد أن حاول الطيار تهدئة الرجل ، قام هو وأصدقاؤه بضربه مما تسبب في إصابة الطيار.

ذكرت صحيفة The Sun أن الرجال الذين تسببوا في المشكلة هم في الثلاثينيات من العمر ومن بيرموندسي في جنوب لندن، وتظهر لقطات فيديو مليئة بالعنف اللحظة التي ضرب فيها السفاحان الطيار بينما كان الركاب الآخرون ، بمن فيهم الأطفال ، يصرخون من الخوف.

فيما ذكرت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا على متن الطائرة تفاصيل القضية الغاضبة، وقالت: "كانت فوضى عارمة، حيث بدأ الأمر بتسديد اللكمات بينما حاولت مجموعة من الرجال كبح جماحه".

وأضافت الشاهدة:"خرج الطيار وضربه الرجل. لقد بدا بخير لكنه كان يعاني من أثر الضرب وعدم الثبات"، وزعم شاهد عيان آخر أن الرجال كانوا يسيئون معاملة جميع من كانوا على متن الطائرة وتفاخروا بشرب الخمر منذ الساعة العاشرة صباحًا قبل أن يبدأوا في التدخين على متن الطائرة.

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قال متحدث باسم WizzAir: "على متن رحلة Wizz Air W95741 القادمة من جاتويك - خانيا ، أصبح أحد الركاب يختلق المشاكل مع الركاب".

وأكمل:"تعامل طاقم الطائرة مع الموقف كما تم تدريبهم على القيام به وأبلغوا بالحادثة إلى السلطات المعنية ، التي ألقت القبض على الراكب عند وصوله".

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