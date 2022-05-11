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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العثور على مخلوق مخيف على أحد الشواطئ في ولاية شيكاغو الأمريكية

صدى البلد

ترك السكان المحليون في ولاية شيكاغو الأمريكية وتحديدًا في مدينة إلينوي، في حيرة من أمرهم بشأن هوية ثعبان مثل الوحش اكتشف في مونتروز بيتش ديونز بالقرب من بحيرة ميشيجان.

وجد "روبرت لورزل" البالغ من العمر 55 عامًا ، المخلوق الفظيع على بعد 30 إلى 40 قدمًا من البحيرة ونشر صورًا على الإنترنت لإظهار مشهده المرعب و المخيف.

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وقد قوبلت البقايا المروعة لجثةوحش البحر باستقبال متباين من متابعيه البالغ عددهم 23 ألفًا على تويتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطاية.

قال روبرت ، وهو صحفي مستقل متخصص في عالم الطبيعة: "كانت ملقاة على الأرض ، ليست بعيدة جدًا عن طريق للمشي عبر الكثبان الرملية".


ويوضح كيف اكتشف المخلوق الغريب:"صادف أنني نظرت إلى الأسفل في تلك اللحظة ورأيتها، اعتقدت أن هناك شيئًا مرعبًا أو مخيفًا حول مظهر الجثة، فقد كانت الجثة بطول قدمين تقريبًا وملتوية في شكل مثل الحرف "U.

وأكمل :"في أحد طرفيه ، كانت الجمجمة بحجم قبضة الإنسان تقريبًا. بدا الجسم نفسه ضيقًا جدًا ، تقريبًا مثل ثعبان أو ثعبان البحر، وبدا الجلد الذي بقي على الهيكل العظمي ذابلًا ، وكاد يكون فرويًا في بعض الأماكن".

مونتروز بيتش ديونز ، التي تقع على بعد حوالي ثمانية أميال من وسط شيكاغو ، هي نظام بيئي على شواطئ بحيرة ميشيغان ، إحدى البحيرات الخمس الكبرى في أمريكا الشمالية.

قال روبرت ، الذي يزور الكثبان الرملية والشاطئ المجاور بانتظام: "كان هذا غريبًا جدًا ولم أحتفظ به في نفسي، ولقد نشرت صوري على تطبيق iNaturalist ، والذي وجدته مفيدًا في التعرف على النباتات والحيوانات".

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وأضاف:"غالبًا ما يحدد الذكاء الاصطناعي للتطبيق الأنواع بشكل صحيح ، ولكن هذه الصور كانت متعثرة"، واقترح مستخدمو iNaturalist أن الجثة كانت لسمكة بربوت ، وهي سمكة مياه عذبة ، لكن التطبيق لم يسجل أي مشاهد قريبة من البربوط في بحيرة ميشيغان ، حيث كان أقربها في ميلووكي ، ويسكونسن ، على بعد حوالي 80 ميلاً إلى الشمال.

فيما تم العثور على المخلوق أيضًا على بعد 30 إلى 40 قدمًا من الماء ، على الرغم من أن روبرت يقول إنه من الممكن أن يكون قد حمله حيوان آخر.

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