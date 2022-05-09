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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تعسف ضد النساء بأفغانستان.. لا خروج إلا بالنقاب وعقاب قاس للمخالفات ولعائلتها

صدى البلد

فرضت حركة طالبان قيودا جديدة على النساء في طالبان، فلا يجوز للنساء في أفغانستان  الخروج من المنزل دون تغطية وجوههن في الأماكن العامة، والمخالفات لهذا القرار ستنال هي وعائلتها عقابا قاسيا.


 

في البيان الصادر عن المديرية العامة للشؤون الإدارية، تنص القواعد الجديدة على أنه يجب على النساء تغطية وجوههن بارتداء البرقع التقليدي.

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إذا لم تتبع المرأة القواعد ، فسيتم زيارة ولي أمرها وإبلاغه وسجنه وإصدار حكم عليه في النهاية، سيتم طرد النساء اللائي يعملن في المكاتب الحكومية ولا يتبعن المرسوم الجديد، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.


 

وقد تعرضت طالبان لانتقادات لتقييدها حقوق المرأة وحرياتها في مختلف مجالات الحياة العامة، ولكن تلك الانتقادات لم تؤثر على القرارات الصادرة بل تزيد منها.


 

قالت السياسية الأفغانية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة ، ظريفة غفاري ، لشبكة CNN الشهر الماضي: "لا يمكن لطالبان محونا، فهم لا يستطيعون. هذا ليس مثل التسعينيات أو ما قبله عليهم قبول النساء ليس لديهم خيار آخر".


 

في ديسمبر الماضي، حظرت حركة طالبان النساء من القيام برحلات برية طويلة في أفغانستان بمفردهن ، وطلبت من أحد الأقارب الذكور مرافقتهن لأي مسافة تتجاوز 45 ميلاً.


 

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كما دعت القواعد الجديدة السائقين إلى عدم السماح للنساء غير المحجبات بالجلوس في سياراتهن، وذلك لمنع المرأة من التعرض لأي أذى أو "إزعاج" ، بحسب محمد صادق حكيم محاجر المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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