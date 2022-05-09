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منوعات

يصعب تنفيذها اليوم.. اكتشاف أثري في مدينة عربية يبهر المستكشفين

صدى البلد

يشعر علماء الآثار بالرهبة من نظام الري المعقد الموجود في مدينة البتراء القديمة بالأردن، والذي قال أحد الخبراء إنه سيكون من الصعب تكراره في القرن الحادي والعشرين.

مدينة البتراء مدفونة في عمق الأردن في الشرق الأوسط ، محاطة بأودية وجبال صحراوية وعرة، وكانت ذات يوم مركزًا مزدحمًا بالسياسة والثقافة والاقتصاد ، وكانت واحدة من أهم نقاط الطريق القديمة في المنطقة التي كان التجار يتوقفون عندها أثناء رحلاتهم ، إن لم تكن. كانت المنطقة مأهولة بالسكان منذ 7000 قبل الميلاد على الأقل ، مع بقايا حقبة ماضية منتشرة عبر سهولها الترابية.

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لم تصل المدينة إلى كامل طاقتها إلا بعد انتقال الأنباط إلى البتراء في القرن الرابع قبل الميلاد، ولقد جعلوها عاصمة مملكتهم وسرعان ما واجهوا تحديات كبيرة من القوى المحيطة مثل الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية ، اللتين حاولا غزو البتراء.

نجح الرومان في النهاية في عام 106 بعد الميلاد وتمركزوا في المدينة لمئات السنين حتى ضرب زلزال ضخم المدينة في القرن الرابع بعد الميلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

على الرغم من الجهود التي بذلتها الإمبراطورية البيزنطية لتنشيط المدينة في وقت لاحق، سقطت البتراء في نهاية المطاف في حالة سيئة وأصبحت مكانًا للرعاة المحليين.

وقد أذهل نظام المياه والصرف في المدينة علماء الآثار لسنوات ، حيث قال راوي البرنامج: "يبدو أن البتراء ازدهرت بفضل المهارة النبطية في إدارة الموارد النادرة للمياه، وكان نظام التخزين والري النبطي أعجوبة هندسية لا تصدق ، وشبكة معقدة من الصهاريج والسدود والقنوات التي تسخر المياه من الينابيع الصحراوية وأربع بوصات من الأمطار السنوية للحفاظ على إمدادات المياه على مدار العام'.

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تقع البتراء في مكان معاد مناخيًا للمدينة منحوتة في واد ضيق يسمى السيق ، منظر طبيعي صحراوي يغلف المباني بدرجات حرارة تصل غالبًا إلى 42 درجة مئوية أو أكثر ، مع عدم وجود مصدر قريب للمياه.

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