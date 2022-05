زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

5/9/2022 1:01:00 AM

الإثنين 09/مايو/2022 - 01:01 ص 5/9/2022 1:01:00 AM

تم تداول أنباء عن الزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" قد أعدم جنرال من قادته بطريقة مفزعة للغاية، حيث قام بإلقائه في حوض أسماك مليء بأسماك البيرانا.

وتعتبر هذه الطرية التي تقشعر لها الأبدان واحدة من الأساليب الهمجية التي قيل إنها استُخدمت لإعدام أولئك الذين عصوا القائد منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتشمل الأساليب الأخرى تفجير المسؤولين إلى أشلاء بمسدس مضاد للدبابات ، والشنق وحرق سجين حتى الموت باستخدام قاذفات اللهب، وبحسب ما ورد بنى كيم حوض السمك العملاق داخل مقر ريونجونج ، أحد قصوره الرئاسية.

تم قطع ذراعي الضحية وجذعها بالسكاكين قبل إلقاءه في الدبابة المليئة بمئات من أسماك الضاري المفترسة من البرازيل ، حسبما ذكرت التقارير.

يعتقد البعض أن كيم حصل على فكرة طريقة إعدام سمكة البيرانا من فيلم جيمس بوند عام 1977 The Spy Who Loved Me والذي قتل فيه الشرير كارل سترومبرج أعدائه بإلقائهم في حوض مائي مليء بأسماك القرش.

الضحية المؤسفة هي من بين ما لا يقل عن 16 من كبار مساعديه الذين صُدموا مع آخرين بما في ذلك قائد جيشه والسفيرين في كوبا وماليزيا، كما قتل المئات من المواطنين الكوريين الشماليين.

كما كان "أو سانج هون" نائب وزير الأمن في وزارة الأمن العام الذي ورد أنه قُتل في تطهير سياسي في عام 2014، ووفقًا لمصادر نقلتها صحيفة The Chosun Ilbo الكورية الجنوبية ، تم إعدام "أو سانج هون" بواسطة قاذف اللهب لدوره في دعم عم زعيم كوريا الشمالية.

وقيل إنه تم إعدامه و 10 من كبار المسؤولين الآخرين أو اعتقالهم، فيما أُعدم جانغ سونغ ثيك عمه الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في عام 2014 بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الشيوعي من خلال انقلاب مدعوم من الجيش،وقالت مصادر لوكالة أنباء يونهاب الكورية في ذلك الوقت إن جميع أقارب جانغ المباشرين ، بما في ذلك الأطفال ، تم إعدامهم.