عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

صدى البلد

تم تداول أنباء عن الزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" قد أعدم جنرال من قادته بطريقة مفزعة للغاية، حيث قام بإلقائه في حوض أسماك مليء بأسماك البيرانا.

وتعتبر هذه الطرية التي تقشعر لها الأبدان واحدة من الأساليب الهمجية التي قيل إنها استُخدمت لإعدام أولئك الذين عصوا القائد منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

حرب شوارع داخل مدرسة.. أمريكي يتشاجر مع 30 طالبا تنمروا على ابنه

txt

مسن تايلاندي يحتفظ بـ جثمان زوجته 21 عامًا داخل المنزل.. تفاصيل

وتشمل الأساليب الأخرى تفجير المسؤولين إلى أشلاء بمسدس مضاد للدبابات ، والشنق وحرق سجين حتى الموت باستخدام قاذفات اللهب، وبحسب ما ورد بنى كيم حوض السمك العملاق داخل مقر ريونجونج ، أحد قصوره الرئاسية.

تم قطع ذراعي الضحية وجذعها بالسكاكين قبل إلقاءه في الدبابة المليئة بمئات من أسماك الضاري المفترسة من البرازيل ، حسبما ذكرت التقارير.

يعتقد البعض أن كيم حصل على فكرة طريقة إعدام سمكة البيرانا من فيلم جيمس بوند عام 1977 The Spy Who Loved Me والذي قتل فيه الشرير كارل سترومبرج أعدائه بإلقائهم في حوض مائي مليء بأسماك القرش.

الضحية المؤسفة هي من بين ما لا يقل عن 16 من كبار مساعديه الذين صُدموا مع آخرين بما في ذلك قائد جيشه والسفيرين في كوبا وماليزيا، كما قتل المئات من المواطنين الكوريين الشماليين.

كما كان "أو سانج هون" نائب وزير الأمن في وزارة الأمن العام الذي ورد أنه قُتل في تطهير سياسي في عام 2014، ووفقًا لمصادر نقلتها صحيفة The Chosun Ilbo الكورية الجنوبية ، تم إعدام "أو سانج هون" بواسطة قاذف اللهب لدوره في دعم عم زعيم كوريا الشمالية.

txt

أمل للمكفوفين.. ابتكار نظارة تمكن الرؤية مرة أخرى

txt

لإطالة العمر.. تناول وجباتك خلال 12 ساعة فقط

وقيل إنه تم إعدامه و 10 من كبار المسؤولين الآخرين أو اعتقالهم، فيما أُعدم جانغ سونغ ثيك  عمه الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في عام 2014 بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الشيوعي من خلال انقلاب مدعوم من الجيش،وقالت مصادر لوكالة أنباء يونهاب الكورية في ذلك الوقت إن جميع أقارب جانغ المباشرين ، بما في ذلك الأطفال ، تم إعدامهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

موضوعات متعلقة

حرب شوارع داخل مدرسة.. أمريكي يتشاجر مع 30 طالبا تنمروا على ابنه

مسن تايلاندي يحتفظ بـ جثمان زوجته 21 عامًا داخل المنزل.. تفاصيل

نادر الوجود.. الأمواج تجرف وحش عملاق على الشاطئ

أمل للمكفوفين.. ابتكار نظارة تمكن الرؤية مرة أخرى

لإطالة العمر.. تناول وجباتك خلال 12 ساعة فقط

كوارث العقود القادمة..دراسة: ندرة شديدة في المياه وأراضي زراعية قاحلة

فيسبوك وانستجرام وتيك توك..دراسة: الابتعاد عن مواقع التواصل يقلل الاكتئاب

العلماء يتوصلون لسر يمكن البشر من العيش على الكواكب الأخرى

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: "دمرنا بصواريخ عالية الدقة تجمعا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية والغربية"

النيابة العامة تأمر بحبس وإيداع المتهمين في واقعة التحرش بفتاتين أجنبيتين بالهرم

القصة الكاملة لفيديو شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

تسريبات مصورة تكشف تصميم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 القابل للطي

التعليم والتدريب.. كيف تواجه الدولة مرض التوحد في الأطفال؟.. عضو الأطباء يجيب

صيام الست من شوال يكفر الخطايا ويكمل به الدهر.. لا تنسوها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ