تصادم بين ملاكي ودراجة نارية يسقط 3 مصابين أعلى محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية أعلى محور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان وسقوط ضحايا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو ميدان لبنان وهم "محمد.ع 20 عاما، ومازن.م 18 عاما، وعبد الرحمن. ع 20 عاما، وتم نقلهم لمستشفى إمبابة لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.