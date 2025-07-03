إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات أمام مدرسة بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي حادثا أليما حيث أصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات أمام مدرسة كمال بدران، إتجاه مركز أبو صوير وجاري نقلهم لمستشفى طوارئ الإسماعيلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بجوار مدرسة كمال بدران في أبو صوير وجاري نقلهم لمستشفى طوارئ الإسماعيلية لتلقيهم العلاج اللازم حيالهم.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.