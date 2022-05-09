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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مومياء غامضة تصدم علماء الآثار في الخارج.. تفاصيل

صدى البلد

صُدم علماء الآثار عندما اكتشفوا طائر أبو منجل المقدس عمره 1500 عام داخل مومياء مصرية قديمة كانوا يفترضون في الأصل أنها صقر، وقد أجرى باحثون من جامعة كورنيل أشعة مقطعية على جسم محنط عمره قرون - وتوصلوا إلى اكتشاف معجزة أنه كان في الواقع طائر قزحية مقدس وديني من مصر القديمة

لا يعرف الباحثون في جامعة كورنيل حتى كيف حصلوا على القطعة الأثرية ، حيث ليس لديهم أي سجل بوصولها على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ولكن بعد إرسال الكائن التاريخي لفحصه بالكامل في الأشعة المقطعية ، كشف عن تفاصيل حياة الطائر بوضوح مذهل، ورأى العلماء ريشًا وأنسجة دقيقة محفوظة بعناية، بالإضافة إلى اكتشاف كسر في أرجل الطائر.

قالت "كارول آن بارسودي" طالبة ماجستير في علم الآثار بالجامعة:"لم يكن هذا الكائن الحي مجرد كائن حي قد استمتع به الناس اليوم وهم يتجولون في الماء، لقد كان شيئًا مقدسًا ودينيًا في الحضارة المصرية القديمة".

في جميع أنحاء مصر القديمة ، كان طائر أبو منجل المشهور بسيقانه الرقيقة ومنقاره المقيد ذو قيمة عالية، ولسوء الحظ بالنسبة لطائر أبو منجل ، كان هذا يعني أنه غالبًا ما يتم التضحية به في طقوس لإله الحكمة والموسيقى المصري ، تحوت.

فيما أظهر الفحص في الأصل أن رأس الطائر الكبير قد تم تدويره في الاتجاه المعاكس لجسمه، وكان على الباحثين المرتبكين الرجوع إلى مجموعة متحف الفقاريات لتجميع القزحية بالطريقة التي تم إعدادها بها في الأصل منذ قرون، وقد أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة لأن عظمة القص والقفص الصدري قد تم إزالتهما قبل تحنيطه، وهو أمر نادر في معظم إجراءات حفظ الطيور.

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ولكن على الرغم من كل النتائج التي توصلوا إليها ، فإن الشيء الوحيد الذي لا يعرفه الباحثون حتى الآن هو من أين أتى الطائر، وكانوا قد افترضوا في البداية أنها ترجع إلى عام 1884 وصول أجسام شحن من مصر القديمة ، إلى جانب تحنيط بشري يُدعى بنبي.

لكن سرعان ما أدرك علماء الآثار أن هذا لم يكن كذلك ، وبدلاً من ذلك يعتقدون الآن أن أصوله على الأرجح تعود إلى تبرع عام 1930 من قبل أحد خريجي جامعة كورنيل جون راندولف.
 

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