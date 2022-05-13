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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصر الله عن استشهاد شيرين أبو عاقلة: الرسالة الأقوى أنها مسيحية

أول تعليق من حسن
أول تعليق من حسن نصر الله على استشهاد شيرين أبو عاقلة

علق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

 

وقال نصر الله في المهرجان الانتخابي الذي أقامه حزب الله في البقاع: "أول من يجب أن يشعر بالخزي والعار أولئك المطبعون مع العدو من أنظمة ونخب وأفراد وحكومات"، مضيفا: "دماء الشهيدة أبو عاقلة سقطت على أيدي ووجوه ونواصي الحكام".

 

وتابع أمين عام حزب الله: "حاول البعض أن ينقل النقاش من جريمة خطيرة ارتكبها جنود العدو إلى دين وانتماء شيرين أبو عاقلة .. لكن الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية".

 

وأكد نصر الله أن: "الرسالة الأقوى من استشهاد شيرين أبو عاقلة أنها مسيحية.. الرسالة من شهادة شيرين أبو عاقلة أن العدو الإسرائيلي قتل المسيحيين والمسلمين واعتدى على مقدساتهم وهدم بيوتهم.. فالجميع بخطر من سياسات النظام الإسرائيلي العنصري واللاإنساني الذي لن يتبدل".

 

واستشهدت شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين.

واليوم الجمعة، استخدمت الشرطة الإسرائيلية الهراوات لضرب الحشود التي كانت تحمل نعش صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة وهي خارجة من مستشفى القديس يوسف في القدس.

واعتدت القوات الإسرائيلي على المشاركين في الجنازة، كما تم هز التابوت ودفعه مرة أخرى إلى المستشفى قبل السماح له بالمغادرة نحو موقع الدفن الأخير في مقبرة جبل صهيون.

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