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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه عن بعض مناطق الفيوم اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة الفيوم ( دله _ تقسيم المحافظة _ الحلافى)، و بعض مناطق مركز الفيوم ( قرية الإعلام )، وبعض مناطق مركز سنورس ( جرفس _ الكعابى _ ابو عيطه )، وذلك اليوم السبت  اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال تحويل المرافق لخط مياه الشرب قطر 300 مم بشارع محور دار الرماد بمدينة الفيوم.

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الجيزة .. قطع المياه ببعض شوارع الدقي لمدة 6 ساعات اليوم

الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات ببعض شوارع الدقي بالجيزة

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المياة الفيوم مدينة الفيوم مركز الفيوم مياة الشرب

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