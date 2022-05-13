سيسا يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاب الكاميروني

حصل أحمد هشام «سيسا»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام فاب الكاميرونى، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس التي تقام في النيجر.

وحصل سيسا على الجائزة بعد المباراة التي فاز بها فريق «رجال يد الأهلي» على فاب الكاميروني في البطولة بنتيجة 38-20، على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز في الجولة الأولى على فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة 48-19، ثم حقق فوزًا مهمًّا على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور التالي من البطولة.