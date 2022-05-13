عبد المنعم سعيد: الحوار الوطني دعوة لكافة أطياف المجتمع لمباحثة التغيرات العالمية



قال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ ، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى يعد دعوة للمشاركة من كافة أطياف المجتمع فى ظل متغيرات عالمية منها الوباء العالمى كورونا ، والأزمة الروسية الأوكرانية و غلاء الأسعار عالميا للتعامل مع هذه المتغيرات بأفضل طرق مناسبة .



وأضاف " سعيد " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الحوار الوطنى يعد حشد للقوى العقلية ، الفكرية السياسية وإيجاد حوار متبادل مشترك ومتابعة المتغيرات العالمية والنظر للمستقبل وإضافة مقترحات خاصة أن العالم لم ينتهى من تداعيات كورونا ليتفاجئ بالأزمة الروسية الأوكرانية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الحوار السياسى يضم القوى الوطنية المصرية منوها أن العالم يمر بتغيرات عدة منها كورونا ، الاحتباس الحرارى ، الأزمة الروسية الأوكرانية ومصر بدورها تطلق الحوار الوطنى لمناقشتها وتضع اقتراحات بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية ومعدلات النمو ، الزيادة السكانية ، التعامل مع التضخم الاقتصادى تجنب غلاء الأسعار ، مزايا رفع الفائدة الأمريكى مؤكدا ان الأحزاب المصرية تمتلك خبراء اقتصاديين يبحثون التعامل مع هذه القضايا .