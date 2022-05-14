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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص تعدوا على شاب بالأسلحة البيضاء بدار السلام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على شاب وإصابته بالأسلحة البيضاء بمنطقة دار السلام في مشاجرة بينهم.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان في اقل من ٢٤ ساعه ، تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على ٣ أشخاص تعدوا على شاب بمنطقة دار السلام بالأسلحة البيضاء ليسقط غارقا في دمائه.

تلقي قسم شرطة دار السلام إشارة من مستشفى حكومي يفيد وصول شاب مصاب بجروح قطعية بالجسم إثر مشاجرة بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعه انتقال رجال المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة تبين واقعة اعتداء ٣ اشخاص من اهالي المنطقة علي شاب مستخدمين أسلحة بيضاء وزجاجات مياه غازية نتيجة خلافات سابقة ولاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الواقعة.

فيما تم الاستماع لاسرة الشاب المعتدي عليه والاهالي الذين كشفوا هويه المتهمين.

وبالفعل تم تحديد الجناة وضبطهم ، فيما تم تحرير محضر بالحادث وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

 

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