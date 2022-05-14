حبس عصابة سرقة عدادات المياه من العقارات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة عدادات المياه الخاصة بالعقارات بالقاهرة.



وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة لغز سرقة عدادات المياه الخاصة بالعقارات بالقاهرة ، حيث تبين ان تشكيل عصابى وراء تلك الوقائع تم ضبطهم تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد ورود بلاغ من 3 مواطنين مقيمين بدائرة القسم ، قرروا بإكتشافهم سرقة 3 عدادات مياه خاصين بالشقق محل سكنهم ، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم، أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات ، وأضافوا بإرتكاب عدد ٢٣ حادث سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مقيم محافظة الفيوم.

بإستهداف المخزن عثر بداخله على كافة العدادات المستولى عليها "مفككين" ، بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة ، ووجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.