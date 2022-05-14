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رئيس التحرير
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مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية: المصريون القدماء لم يستخدموا الليزر في نحت التوابيت

صدى البلد

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن التابوت المشهور بمتحف تورينو، من أجمل التوابيت المصرية، والأسرة السادسة والعشرون قاموا بدور مهم في إحياء فنون الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة .
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة الاولى، أن المصريين القدماء استخدموا أدوات للبناء موجود في متحف الحضارة .
 

وأوضح أن الجدل حول نحت التابوت بالليزر قائلا المصريين القدماء استخدموا التكنولوجيا العادية الموجودة في فترتها الزمنية والأدوات البدائية، وكان هناك عقول نابغة في المعبد المصري على أعلى مستوى وكان منهم امحتوب الذي بنى الهرم الأكبر وكان مثال للعبقرية. 
 

وتابع أن المصريين لم يستخدموا الليزر لنحت التوابيت وكانوا يعملون بدقة وكانوا متفوقين عقليا ومخلصين بالعمل.

مكتبة الاسكندرية برنامج التاسعة توابيت المصريين القدماء متحف الحضارة حسين عبد البصير الأثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير

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