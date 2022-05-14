عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

صورة دقيقة لشبكية
صورة دقيقة لشبكية أحد العيون

عادة ما نرى في الأفلام أو حتى في الواقع - إذا كنت قد عشت هذا الموقف من قبل - الطبيب يوجه كشافه إلى عين المتوفي بعد فتحها باتساع، لكي يتأكد من عدم وجود استجابة تشير إلى بقائه على قيد الحياة.

 

من هذا المنطلق، تمكن علماء أمريكيون من إعادة عيون الموتى إلى الحياة في طفرة طبية قد تغير حياة الكثيرين، حيث يثير هذا الاكتشاف إمكانية استعادة خلايا أخرى للجهاز العصبي المركزي في المستقبل.

 

ووفقًا للاكشاف المنشور في مجلة Natural فقد تمكنت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية عين أحد الأموات من الاستجابة لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد الوفاة.

 

أظهرت الاختبارات المعملية أن العيون أرسلت إشارات "تشبه تلك المسجلة من الكائنات الحية".

 

تشكل هذه الخلايا العصبية في شبكية العين جزءًا من الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

 

وأكد الخبراء بأن دراستهم "تثير التساؤل عما إذا كان موت الدماغ، كما هو مُعرَّف حاليًا، لا عودة منه حقًا أم يمكن تغيير مجرى الأحداث".
 

أمريكيون عيون الموتى الموت العين الجهاز العصبي شبكيه العين الطبي وفاة العيون المتوفي الكائنات الحية أمريكي النخاع الشوكي الجهاز العصبي المركزي الخلايا الحساسة للضوء إعادة إحياء اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

حالة الطقس.. أمطار خلال ساعات على مناطق متفرقة بينها القاهرة الكبرى

التعليم تنفي وقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بسبب ضعف السيرفرات

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

زلزال داخل تويتر بعد مغادرة مسؤولين كبار ووقف التوظيف

موضوعات متعلقة

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

مع اقتراب انقراضه.. سبب تسمية جدري الماء بهذا الاسم وتاريخ ظهوره

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

اعتقدت أنها نمش.. علامات على جسد امرأة تكشف إصابتها بالسرطان

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل في بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

ترشيحاتنا

بـ الأدوار الإقصائية.. الرباعية وش السعد على الأهلي في إفريقيا

المتهمة و البيت بيتي أبرزهم .. 3 مسلسلات جديدة في الطريق إليك

محافظة القاهرة تطرح الحديقة الدولية لحق الاستغلال لمدة 10 سنوات| تفاصيل

كيفية إزالة الهالات السوداء في يومين.. أفضل 3 وصفات طبيعية ومجربة وناجحة

معاون وزير الإسكان: الشركة المشغلة لـ النايل تاكسي حددت 150 جنيه سعرا للتذكرة

قبل مواجهة وفاق سطيف.. فوز وحيد ذهابا وإيابا لـ الأهلي على الفرق الجزائرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

لا يمكنها شرب الماء أو البكاء.. حالة نادرة تهدد شابة بالموت

طبيب ينصب على 25 امرأة بـ زرع عصا مصاصة تحت جلودهن بفنزويلا

انتصار في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن توبة وأحلام سعيدة .. صور

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ