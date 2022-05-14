معجزة.. باحثون ينجحون في إعادة إحياء عيون الموتى

عادة ما نرى في الأفلام أو حتى في الواقع - إذا كنت قد عشت هذا الموقف من قبل - الطبيب يوجه كشافه إلى عين المتوفي بعد فتحها باتساع، لكي يتأكد من عدم وجود استجابة تشير إلى بقائه على قيد الحياة.

من هذا المنطلق، تمكن علماء أمريكيون من إعادة عيون الموتى إلى الحياة في طفرة طبية قد تغير حياة الكثيرين، حيث يثير هذا الاكتشاف إمكانية استعادة خلايا أخرى للجهاز العصبي المركزي في المستقبل.

ووفقًا للاكشاف المنشور في مجلة Natural فقد تمكنت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية عين أحد الأموات من الاستجابة لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد الوفاة.

أظهرت الاختبارات المعملية أن العيون أرسلت إشارات "تشبه تلك المسجلة من الكائنات الحية".

تشكل هذه الخلايا العصبية في شبكية العين جزءًا من الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

وأكد الخبراء بأن دراستهم "تثير التساؤل عما إذا كان موت الدماغ، كما هو مُعرَّف حاليًا، لا عودة منه حقًا أم يمكن تغيير مجرى الأحداث".

